El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 52% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de que se produzcan lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las horas de mayor actividad. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, aunque las precipitaciones serán menos intensas, con valores que podrían llegar a 0.6 mm hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia se mantengan ligeras, con intervalos de tiempo seco. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas del día, pero mejorará a medida que avance la jornada.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con una alta probabilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde, y que se preparen para un tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.