El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados , proporcionando un ambiente templado, aunque algo húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan entre 0.1 y 0.4 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 100% en las horas centrales, especialmente entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que es probable que los residentes de Moaña se enfrenten a algunas lluvias ligeras, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas o costeras. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con períodos de bruma que podrían reducir la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. El orto se producirá a las 07:57 y el ocaso a las 21:12, lo que significa que los días comienzan a acortarse lentamente a medida que nos acercamos al otoño.

En resumen, hoy en Moaña se prevé un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas agradables, pero con un ambiente húmedo y ventoso. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con la precaución de estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.