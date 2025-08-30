El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo predominantemente nublado con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será un fenómeno notable, con una visibilidad reducida que podría afectar a los conductores. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance el día, las nubes cubrirán el cielo, y se prevén lluvias ligeras en varios periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en total, pero la persistencia de la humedad en el ambiente, que rondará el 90%, puede hacer que la sensación térmica sea más fría.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, se prevén rachas más intensas que podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento, combinado con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La tarde se presentará con cielos cubiertos, y aunque las lluvias serán intermitentes, la probabilidad de tormentas es mínima, con un 5% de posibilidad entre las 20:00 y las 02:00. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 19 grados , lo que sugiere que las condiciones serán frescas y húmedas.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con lluvias ligeras y un ambiente fresco. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante las horas centrales del día. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para disfrutar de la jornada sin contratiempos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.