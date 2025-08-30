El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y caminos rurales. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia que se incrementará hacia el mediodía. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que la lluvia será escasa, pero suficiente para mantener la humedad en el ambiente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores cercanos al 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará del sur, con rachas que oscilarán entre los 12 y 20 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas abiertas. Este viento también podría ayudar a dispersar un poco la bruma y la niebla, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

En la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 20 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Las condiciones seguirán siendo propensas a la lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm hacia el final del día.

Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente a los 18 grados, con cielos cubiertos y una persistente probabilidad de lluvias ligeras. La niebla podría regresar, especialmente en las áreas más cercanas a cuerpos de agua, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, un día mayormente nublado y húmedo espera a los habitantes de Meaño, con lluvias ligeras y temperaturas frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.