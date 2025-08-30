El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará hasta el 100% en algunos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las horas más intensas.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, oscilando entre los 18 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 18 grados, y se prevé que alcance los 21 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 20 grados en las últimas horas del día.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 70% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas suaves, puede hacer que la sensación térmica sea más elevada de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más intensas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantiene en cero, lo que indica que, aunque habrá lluvia, no se esperan fenómenos convectivos severos. Sin embargo, la combinación de cielo cubierto y lluvias ligeras puede afectar la visibilidad en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En resumen, Marín experimentará un día nublado con lluvias escasas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo, mientras que quienes deban salir al exterior deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.