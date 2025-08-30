El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 21 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día. Esta elevada humedad, combinada con el cielo cubierto, podría hacer que la sensación de calor sea menos intensa, a pesar de que las temperaturas se acerquen a los 21 grados.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en las primeras horas y que podrían llegar a 0.1 mm en la tarde. Es recomendable que los residentes de Lalín lleven paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante la mañana.

El viento soplará del oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, aunque moderado, podría hacer que las lluvias se sientan más intensas, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 17 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una sensación de bochorno en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 21:10 horas.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día de condiciones inestables, manteniendo a mano ropa adecuada y protección contra la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.