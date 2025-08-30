El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 18 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá en torno a los 18-19 grados, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en momentos puntuales, especialmente por la tarde.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se prevén lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias intermitentes. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos, aunque no se esperan tormentas eléctricas.

El viento, que soplará predominantemente del sur, tendrá una velocidad media de entre 15 y 22 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde el efecto del viento puede ser más notable. A lo largo del día, se recomienda a los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa que se vistan adecuadamente y lleven consigo paraguas o impermeables, ya que las lluvias pueden ser impredecibles.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas, con temperaturas suaves y un viento moderado. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, por lo que es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.