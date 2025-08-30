El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% a las 07:00. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 57% y el 97%.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día. Aunque en las primeras horas no se registrarán precipitaciones significativas, a partir de la tarde se espera un aumento en la probabilidad de lluvia, con un 90% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la alta humedad. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la posible lluvia, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que mantengan precauciones adicionales.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias escasas y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con la debida precaución ante las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.