El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 23 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque algo húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esto puede hacer que el tiempo se sienta más pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son significativas, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en total. Es recomendable que los residentes lleven paraguas o impermeables si planean salir durante estas horas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 32 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Este viento puede generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución al realizar actividades al aire libre. Las rachas máximas se esperan alrededor de las 14:00 horas, cuando el viento podría alcanzar hasta 32 km/h.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevén intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de claridad. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten más chubascos a medida que se acerque la noche.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Los vientos del suroeste aportarán un toque fresco, pero también podrían ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.