El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause grandes inconvenientes.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, con valores que rondarán entre los 14 y 16 grados durante la mayor parte del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 14 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 20 grados en su punto máximo. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas y disminuirá gradualmente a un 70% hacia la tarde, contribuirá a una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 39 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esta brisa, aunque fresca, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente indica el termómetro. Se recomienda a los habitantes de Forcarei que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que mantengan una distancia prudente y reduzcan la velocidad en las carreteras.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy será mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y ventosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.