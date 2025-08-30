El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta aproximadamente las 4 de la mañana.

A partir de las 5 de la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, y se prevé que el cielo esté nuboso con lluvias escasas a partir de las 6 de la mañana. Las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas del día. La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que el día avance, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y se espera que las lluvias escasas continúen, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% en esos periodos. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm. La humedad relativa comenzará a disminuir gradualmente, alcanzando un 70% hacia la tarde.

Al caer la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán significativamente. El cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvias escasas se mantendrá, aunque la intensidad será menor. Las temperaturas descenderán a 17 grados hacia la medianoche, y la niebla podría regresar, especialmente en las primeras horas del 31 de agosto.

Es recomendable que los residentes de A Estrada tomen precauciones al conducir, especialmente en las horas de niebla y lluvia. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para planificar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.