El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 21 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada, pero aún manteniéndose en niveles significativos, alrededor del 74% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a la dispersión de la niebla y la bruma que se espera en algunos momentos del día, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance el día, se prevé que la visibilidad se vea afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen salir.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en los periodos más intensos. Sin embargo, la lluvia escasa puede ser persistente, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda estar preparado para condiciones de visibilidad reducida y posibles chubascos ligeros a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.