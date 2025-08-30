El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Catoira se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente brumoso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . La humedad relativa será elevada, alcanzando el 94%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la niebla persistirá en las primeras horas, especialmente en los periodos de la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A partir del periodo 02, se prevé que el cielo se cubra completamente, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La precipitación acumulada podría llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, con un ligero descenso hacia la noche. Las condiciones de nubosidad continuarán, y se anticipa que las lluvias se intensifiquen, alcanzando hasta 1 mm en los periodos más críticos. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de certeza entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 40 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, y se espera que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando el 95%. Las lluvias continuarán siendo una constante, con un total acumulado que podría llegar a 1.5 mm al final del día. La visibilidad seguirá siendo reducida, y se recomienda precaución en las carreteras.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.