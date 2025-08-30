El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

Hoy, 30 de agosto de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y reducir la velocidad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto con lluvias escasas, especialmente entre las 3 y las 8 de la mañana, donde se prevé una precipitación de hasta 0.1 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en este periodo, lo que sugiere que es probable que los habitantes de A Cañiza se enfrenten a un día húmedo. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán alrededor de los 15 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 93% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A partir de las 9 de la mañana, se espera que las condiciones climáticas mejoren ligeramente, con la posibilidad de que la bruma se disipe. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante el resto del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un respiro del fresco matutino. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, entre el 66% y el 76%.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados .

A lo largo de la tarde y la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán escasas, con un total acumulado que no superará los 0.2 mm. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla en las horas nocturnas, por lo que se aconseja a los residentes estar atentos a las condiciones de visibilidad al salir.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos prepararse para un tiempo variable y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.