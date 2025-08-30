El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos más tempranos. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 18 y 21 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% en las horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en los periodos más lluviosos. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias, aunque estas serán escasas y no generarán grandes inconvenientes.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comienzan a descender ligeramente.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con breves momentos de nubosidad variable. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que, a pesar de la lluvia, el tiempo no será severo.

Los amaneceres y atardeceres serán marcados por un cielo gris, con el orto a las 07:58 y el ocaso a las 21:12, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque nublado. En resumen, los habitantes de Cangas deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras, pero sin condiciones climáticas extremas.

