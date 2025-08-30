El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 20 grados . La brisa del sur, que soplará con una velocidad que variará entre 10 y 23 km/h, aportará un ligero alivio a la sensación térmica, aunque la combinación de la humedad y el viento podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Esto sugiere que los habitantes de Cambados deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes, aunque no se anticipan tormentas eléctricas.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. La tarde será especialmente propensa a la lluvia, con cielos cubiertos que dificultarán la aparición del sol. Sin embargo, hacia el final del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, permitiendo que el cielo permanezca mayormente cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 21:12.

La combinación de condiciones meteorológicas sugiere que es un buen día para actividades en interiores. Los residentes pueden aprovechar para disfrutar de actividades en casa o visitar lugares cubiertos. Para aquellos que deban salir, se aconseja llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas agradables y una brisa del sur que aportará algo de frescura. La alta humedad y la posibilidad de precipitaciones ligeras son factores a tener en cuenta para planificar las actividades del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.