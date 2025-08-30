El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

Hoy, 30 de agosto de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un ligero aumento en la tarde, alcanzando hasta 22 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y las nubes persistentes podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se prevén lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Caldas de Reis necesiten paraguas a lo largo de la jornada. Las lluvias acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.7 mm, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mojar las calles y crear un ambiente húmedo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 36 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén tormentas, podrían hacer que la sensación de frescura aumente, especialmente en las zonas más abiertas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y la posible lluvia podrían reducirla en momentos puntuales. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo, ya que el cielo cubierto puede dar paso a momentos de lluvia más intensa, aunque de corta duración.

A medida que el día avance hacia la tarde, el ocaso se producirá a las 21:12, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y frescura. La noche se presentará con temperaturas que descenderán a los 18 grados, manteniendo la tendencia de un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.