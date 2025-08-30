El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 a 21 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad de lluvia sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.3 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es significativa, alcanzando hasta un 100% en algunos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante estas horas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento puede aportar una sensación de frescura, aunque también podría hacer que la lluvia se sienta más intensa en momentos puntuales.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con periodos de bruma que podrían reducir la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama.

En resumen, Bueu experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con la precaución de estar preparado para la lluvia. La combinación de temperaturas moderadas y viento del suroeste hará que la jornada sea llevadera, aunque es importante estar atento a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.