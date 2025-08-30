El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, con ligeras variaciones. La bruma será un fenómeno recurrente, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se espera que la precipitación sea mínima, con acumulados que rondan los 0.1 mm en las primeras horas y un leve aumento hacia la tarde, donde se podrían registrar hasta 0.4 mm de lluvia.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco a pesar de la alta humedad. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es baja, con un 5% de probabilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será una constante, no se anticipan fenómenos severos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría descender ligeramente a 17 grados, y la humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 80%. La visibilidad podría mejorar un poco, pero la bruma persistente seguirá siendo un factor a considerar.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia y que tomen precauciones al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.