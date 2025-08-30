El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto con lluvia escasa". La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que los residentes y visitantes se encuentren con algunas gotas a lo largo de la mañana.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 18 y 21 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 18 grados, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que se situará en torno al 90% durante gran parte del día, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de la alta humedad. A medida que avance la tarde, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en total a lo largo del día. Esto significa que, aunque es probable que se produzcan chubascos, no se prevén tormentas significativas ni acumulaciones de agua que puedan causar inconvenientes mayores. Sin embargo, es recomendable que quienes salgan de casa lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

La salida del sol está programada para las 07:58 y se pondrá a las 21:12, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente, manteniendo la sensación de humedad en el ambiente.

