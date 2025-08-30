El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 16 y 25 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, alrededor de 18 grados, y se espera que alcancen su punto máximo hacia la tarde, cuando el termómetro podría llegar hasta los 25 grados. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 22 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 76% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento podría contribuir a la dispersión de la bruma, aunque no se espera que afecte significativamente la visibilidad.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia escasa. Se anticipa que la precipitación acumulada durante el día será mínima, con valores que no superarán los 0.3 mm, pero es recomendable que los residentes estén preparados para posibles chubascos ligeros.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la posible lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir. En resumen, As Neves experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvia escasa, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o prepararse para un tiempo variable si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-29T20:57:11.