El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las primeras horas y 0.6 mm en las siguientes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 17 y 20 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar los 20 grados. La humedad relativa será alta, rondando entre el 88% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 14 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En los periodos de mayor actividad, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de lluvia.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a un ligero despeje hacia la tarde, aunque las probabilidades de lluvia se mantendrán. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la lluvia y la alta humedad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En cuanto a la actividad al aire libre, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas no son las más propicias para actividades al aire libre, pero si se decide salir, es mejor hacerlo en las horas de la tarde, cuando la intensidad de la lluvia podría disminuir.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y alta humedad. Se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes y disfrutar de las actividades bajo techo, aprovechando la calidez del hogar mientras se observa el paisaje lluvioso desde la ventana.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente en las primeras horas del día.

Hoy, 29 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a la población durante la mayor parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.5 mm en la siguiente franja horaria.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.