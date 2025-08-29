El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a la población durante la mayor parte del día. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.5 mm en la siguiente franja horaria.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 20 grados . A primera hora, se registrarán 18 grados, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Esta leve variación en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 90% y el 99%, generará una sensación de bochorno en la atmósfera.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 27 km/h. Durante la mañana, se anticipa que el viento alcance su máxima velocidad de 27 km/h, lo que podría generar algunas rachas más intensas en áreas expuestas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 10 km/h por la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y continuas, sin riesgo de fenómenos meteorológicos severos.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor lluvia.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso a las 21:14, lo que proporciona un día relativamente largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. En resumen, se aconseja a los habitantes de Vilagarcía de Arousa que se preparen para un día húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.