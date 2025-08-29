El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable entre los 17 y 21 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Esta elevada humedad, combinada con el cielo cubierto, puede hacer que el ambiente se sienta más pesado de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren entre 0.1 y 0.7 mm a lo largo del día, con mayor probabilidad de lluvia escasa en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán suaves y no generarán inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 20 km/h en las horas más activas, pero en general, se espera que el viento sea moderado y no cause problemas. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio ante la alta humedad y las temperaturas.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La visibilidad puede verse afectada por la bruma en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas agradables, aunque la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Se recomienda a los residentes estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras y disfrutar de las temperaturas moderadas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente en las primeras horas del día.

Hoy, 29 de agosto de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se espera que cause grandes inconvenientes.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.7 mm, lo que sugiere que, aunque el ambiente estará húmedo, no se esperan tormentas intensas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.