El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 15 a 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% durante gran parte del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es.

La precipitación será un factor importante a considerar. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 31 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente. A lo largo de la tarde, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el oeste, manteniendo una velocidad constante.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche, cuando se prevé que la niebla se haga más densa. Esto podría complicar la circulación en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a los conductores.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. La alta humedad y el viento del suroeste serán características destacadas del tiempo de hoy, por lo que es importante estar preparado para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.