El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.4 mm en la primera parte del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 17 y 21 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un leve aumento, alcanzando los 21 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de chubascos ligeros persistirá. La probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso a las 21:13, lo que proporcionará un día relativamente largo, aunque la mayor parte del tiempo estará cubierto. En resumen, se anticipa un día fresco y húmedo en Vigo, ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución debido a las condiciones climáticas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en los periodos más húmedos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.