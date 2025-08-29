El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 81% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, oscilando entre 16 y 17 grados. Las condiciones de nubosidad continuarán, y se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 14 km/h, aumentando ligeramente en algunos momentos del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente en las horas centrales de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescura, a pesar de la alta humedad.

Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 21 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La nubosidad se mantendrá, y las lluvias ligeras podrían continuar intermitentemente, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se esperan fenómenos severos, pero sí un ambiente gris y húmedo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. La humedad aumentará, alcanzando hasta el 94% hacia el final del día. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 29 de agosto de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados, proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 29 de agosto de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en total.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.