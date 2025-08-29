El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 18 grados, con una ligera brisa proveniente del suroeste, que alcanzará velocidades de hasta 12 km/h. La humedad relativa será alta, rondando el 79%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la temperatura podría llegar a los 21 grados, pero la sensación de frescura persistirá debido a la alta humedad, que alcanzará el 92% en su punto máximo. Las condiciones de cielo cubierto continuarán, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.6 mm, lo que indica que, aunque habrá algo de lluvia, no se espera que sea intensa.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

Por la tarde, el viento soplará con mayor intensidad, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. La dirección del viento se mantendrá mayormente del suroeste, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la nubosidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 18 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, y se espera que las lluvias escasas continúen hasta bien entrada la noche.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es aconsejable estar preparado para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.