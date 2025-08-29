El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y a medida que avance la jornada, se prevé que continúe así, con intervalos de lluvia escasa. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 16 y 23 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura podría estabilizarse en torno a los 21 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y húmedo.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se registren ligeras lluvias a lo largo del día, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas a mano. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, lo que generará una brisa ligera que podría ofrecer algo de alivio ante el calor y la humedad. Las rachas más fuertes se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en esos momentos.

La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia. A lo largo del día, la combinación de nubes altas y cubiertas, junto con la humedad elevada, creará un ambiente propenso a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas agradables, pero con una alta sensación de humedad. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar consigo un paraguas para enfrentar la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque habrá humedad en el ambiente, no se esperan tormentas significativas.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.