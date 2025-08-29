El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.7 mm, lo que sugiere que, aunque el ambiente estará húmedo, no se esperan tormentas intensas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables durante el día, comenzando en torno a los 17°C por la mañana y alcanzando un máximo de 21°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, manteniéndose en torno a los 20°C en las horas de la tarde y noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 83% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 9 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos, ya que podría afectar la conducción y la movilidad en general.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. La puesta de sol está prevista para las 21:13, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad podría aumentar nuevamente, creando un ambiente fresco y húmedo para la noche.

En resumen, Soutomaior experimentará un día de clima cubierto con lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento suave, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. A lo largo de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la circulación en las carreteras.

Hoy, 29 de agosto de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se espera que cause grandes inconvenientes.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas posteriores.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.