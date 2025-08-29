El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría ascender ligeramente, alcanzando hasta 19 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la madrugada y continuarán intermitentemente hasta la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en las horas más activas de lluvia.

La humedad relativa será notablemente alta, superando el 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada y húmeda.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 32 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día progrese, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo perceptible, especialmente en las zonas abiertas.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la presencia de niebla en algunos momentos del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, rondando los 18 grados hacia el final del día. La lluvia podría continuar en forma de llovizna ligera, y la humedad se mantendrá alta, creando un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura en Silleda.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las precipitaciones oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Hoy, 29 de agosto de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.