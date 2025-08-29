El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará en torno al 89%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo, aunque todavía se perciba cierta pesadez en el aire.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad de lluvia sea mínima, con registros que no superan los 1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 15 y 27 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento se mantenga constante, aunque su velocidad disminuirá en las horas de la tarde, alcanzando los 10 km/h hacia el final del día.

La salida del sol se producirá a las 07:57, mientras que el ocaso está previsto para las 21:14, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada, aunque con un cielo mayormente nublado. Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día cubierto con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. La alta humedad y el viento del sur añadirán un toque especial a la jornada, haciendo que sea un día interesante para disfrutar de la belleza de la costa gallega, siempre con precaución ante las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.2 mm en las primeras horas y aumentando a 0.5 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.