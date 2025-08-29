El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del mediodía, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 24 grados , aunque la combinación de humedad y viento podría hacer que se sienta más cálido.

Durante la tarde y hasta la noche, el cielo continuará cubierto, con lluvias intermitentes que podrían persistir. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 85% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que las condiciones húmedas seguirán siendo una constante.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la lluvia en momentos puntuales. La puesta de sol se producirá a las 21:12, y aunque el cielo estará cubierto, es posible que se puedan apreciar algunos claros al final del día.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 24 grados . Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.