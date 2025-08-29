El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones de cielo permanezcan estables, con nubes que cubrirán el horizonte. Las precipitaciones serán escasas, pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Salceda de Caselas necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 23 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la mañana. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 21 grados por la tarde, aunque las temperaturas más frescas de la mañana y la noche podrían hacer que la sensación térmica sea más baja. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas podría resultar en un día gris y húmedo, típico de esta época del año en la región.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y las nubes bajas, especialmente en las primeras horas. Por lo tanto, se recomienda a los conductores que tengan precaución en las carreteras y que ajusten su velocidad según las condiciones de visibilidad.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.