El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 20 grados . En la mañana, se espera que la temperatura sea de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados en la tarde, proporcionando un respiro en medio de la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progresa, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 90% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, el viento también ayudará a dispersar un poco la humedad en el aire.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en ciertos momentos del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y alta humedad. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las primeras horas y 0.6 mm en las siguientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.