El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

Hoy, 29 de agosto de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se espera que cause grandes inconvenientes.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre los 17 y 20 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados en la tarde y manteniéndose en ese rango hasta el ocaso.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las temperaturas suaves, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, aunque no será suficiente para disipar la humedad en el ambiente.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, Redondela experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas agradables y alta humedad. Los habitantes deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y considerar llevar paraguas si planean salir. La jornada culminará con un ocaso a las 21:13, marcando el final de un día que, aunque húmedo, ofrecerá temperaturas suaves y un ambiente fresco.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. A lo largo de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la circulación en las carreteras.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.7 mm, lo que sugiere que, aunque el ambiente estará húmedo, no se esperan tormentas intensas.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas posteriores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.