El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Pontevedra se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y aunque las precipitaciones serán ligeras, se espera que la probabilidad de lluvia sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer a partir de la madrugada, con un total acumulado que podría llegar a los 0.7 mm en las primeras horas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 20 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura ronde los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante las horas más frescas. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar los 20 grados, especialmente en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada y húmeda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en medio de la humedad. Este viento del sur también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque la cobertura seguirá siendo predominante.

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones serán más notorias en las primeras horas de la mañana y en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y no generarán inconvenientes significativos.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso a las 21:13, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque la luz solar estará filtrada por las nubes. En resumen, Pontevedra experimentará un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.