El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 16 y 22 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de alrededor de 17 grados, mientras que en las horas más cálidas del día, se alcanzarán los 22 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los residentes se preparen para un día gris y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida debido a la bruma y la niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución al conducir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 20:00 horas, lo que podría ofrecer un respiro a los que buscan disfrutar de una velada al aire libre. Sin embargo, es probable que la humedad siga siendo un factor a considerar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.