El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de nubes. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.9 mm en las horas de la tarde, especialmente entre las 5 y 6 de la tarde, cuando se prevé que la probabilidad de lluvia sea más alta.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, a pesar de las temperaturas moderadas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas es nula, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer, cuando se espera que la bruma se haga más densa. El ocaso se producirá a las 21:12, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un alto nivel de humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan, especialmente en la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo cambiante y llevar consigo un paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.