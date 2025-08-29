El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 85% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad acumulada sea baja, con valores que varían entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas experimenten al menos algunas gotas de lluvia. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán suaves y no generarán inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama. La visibilidad se verá afectada en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, debido a la bruma y la niebla que se prevé en la zona. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 21:13, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque la luz solar estará filtrada por las nubes. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un ambiente mayormente cubierto, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la naturaleza con precaución.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. A lo largo de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la circulación en las carreteras.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.7 mm, lo que sugiere que, aunque el ambiente estará húmedo, no se esperan tormentas intensas.

