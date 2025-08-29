El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, con precipitaciones que rondarán entre 0.1 y 0.7 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Poio necesiten paraguas si planean salir. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y un ambiente húmedo en las calles.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en los momentos más intensos. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio ante la alta humedad, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor. A lo largo del día, el viento se mantendrá en torno a los 10-12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en comparación con la temperatura real.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados , pero con la alta humedad, la sensación térmica podría ser más elevada. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán significativamente. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, y se espera que las precipitaciones continúen, aunque en menor medida.

En resumen, hoy en Poio será un día marcado por la nubosidad y la lluvia ligera, con temperaturas moderadas y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente es. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo y que tomen precauciones al salir.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias intermitentes.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Pontevedra se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y aunque las precipitaciones serán ligeras, se espera que la probabilidad de lluvia sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer a partir de la madrugada, con un total acumulado que podría llegar a los 0.7 mm en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.