El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. A lo largo de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la circulación en las carreteras.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados . Este rango térmico, aunque moderado, puede sentirse un poco más fresco debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura podría llegar a los 19 grados, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la bruma persistente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren pequeñas cantidades de lluvia, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde. Las lluvias acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.5 mm, lo que no debería causar problemas significativos, pero sí es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, predominando de dirección sur y sureste. Este viento suave puede proporcionar un ligero alivio a la sensación de calor, aunque no será suficiente para contrarrestar la humedad del ambiente. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y la niebla podría regresar, especialmente al caer la noche. La visibilidad podría verse nuevamente afectada, por lo que se recomienda precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 21:13, momento en el cual la temperatura comenzará a descender, y la humedad aumentará, creando un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

