El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esto podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán durante la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, el viento se suavizará, pero se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia durante las primeras horas y un 90% entre las 8 y las 14 horas. Sin embargo, se espera que la intensidad de la lluvia sea leve, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en total a lo largo del día. Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante la mañana. A medida que avance el día, las condiciones climáticas mejorarán ligeramente, pero la niebla y la humedad seguirán siendo factores a tener en cuenta.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Esto sugiere que los habitantes de Baiona deben estar preparados para condiciones húmedas, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque habrá humedad en el ambiente, no se esperan tormentas significativas.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y a medida que avance la jornada, se prevé que continúe así, con intervalos de lluvia escasa. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.