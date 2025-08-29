El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque habrá humedad en el ambiente, no se esperan tormentas significativas.

Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 19°C por la mañana y descendiendo a 16°C en las horas más frías de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25°C, lo que proporcionará un respiro en medio de la nubosidad y la lluvia. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% durante gran parte del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa en algunos momentos.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y la alta humedad, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría complicar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución. A medida que se acerque la tarde, la bruma podría disiparse ligeramente, pero el cielo seguirá cubierto, manteniendo la posibilidad de lluvias intermitentes.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y la bruma. La puesta de sol se espera para las 21:13, ofreciendo un breve respiro en la nubosidad antes de que la noche vuelva a cubrir el cielo.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y a medida que avance la jornada, se prevé que continúe así, con intervalos de lluvia escasa. Las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.