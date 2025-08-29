El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 17 y 21 grados . En las primeras horas, se prevé una temperatura de 18 grados, que descenderá ligeramente a 17 grados en la tarde, antes de volver a subir a 21 grados por la noche. Esta variación térmica, aunque moderada, puede influir en la sensación térmica, especialmente con la alta humedad que se espera.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. A medida que avance el día, el viento podría disminuir, pero se mantendrá presente, lo que podría ofrecer algo de alivio ante la sensación de calor y humedad.

Es importante que los habitantes de O Porriño se preparen para un día en el que las lluvias pueden ser intermitentes, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que las lluvias podrían ser más intensas en algunos momentos. Además, la combinación de humedad y temperaturas suaves puede favorecer la aparición de niebla en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas, temperaturas suaves y alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para un día de condiciones inestables, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un ambiente húmedo que podría resultar incómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.