El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a la niebla matutina. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 18 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 19 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en torno al 89% en las horas más cálidas. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la acumulación sea mínima, con valores que oscilan entre 0 y 1 milímetro a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 15 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, con velocidades que rondarán los 8 km/h hacia la noche.

La salida del sol se producirá a las 07:57, mientras que el ocaso está previsto para las 21:14, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada, aunque con un cielo cubierto que limitará la visibilidad del sol. Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar paraguas o impermeables, ya que la posibilidad de lluvia persistirá a lo largo del día.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Es un día ideal para actividades bajo techo o para disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes de la zona.

Hoy, 29 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en el periodo de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.2 mm en las primeras horas y aumentando a 0.5 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.