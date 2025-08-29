El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00 y 14:00 a 20:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 17 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas centrales, para luego alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde. Esta variación de temperatura, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 75% y el 100%, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la percepción del calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste y el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor y la humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las posibilidades de lluvia continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las precipitaciones se concentrarán en las primeras horas del día y en la tarde, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en total. La noche caerá con cielos igualmente cubiertos, y las temperaturas se mantendrán alrededor de los 20 grados.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas agradables, aunque la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente es. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para la lluvia y disfrutar de las actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.