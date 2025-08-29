El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en los periodos más húmedos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 17 y 20 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 20 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando entre el 77% y el 100% en diferentes momentos del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 20 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que el viento disminuya en intensidad, lo que podría contribuir a una sensación de calma, aunque la humedad persistente mantendrá el ambiente algo pesado.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se mantenga adecuada, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla temporalmente en algunos momentos. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes, ya que la lluvia podría ser más intensa en ciertos periodos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación es más alta.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 17 grados. La humedad seguirá siendo un factor predominante, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. En resumen, hoy en Mos se anticipa un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas, lo que invita a los residentes a llevar paraguas y vestirse adecuadamente para el tiempo.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas.

Hoy, 29 de agosto de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se espera que cause grandes inconvenientes.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.4 mm en la primera parte del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.