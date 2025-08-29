El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de niebla y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 20 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que variarán entre 0.1 y 0.9 mm, lo que indica que, aunque se espera lluvia, no será intensa. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Moraña lleven paraguas o impermeables si planean salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 80% durante todo el día. Esto contribuirá a la sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La niebla también será un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento suave podría ayudar a dispersar un poco la niebla, pero no se anticipa un cambio significativo en las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 20 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento. La noche traerá consigo un regreso a cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a los 14 grados, manteniendo la tendencia de un día fresco y húmedo.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, niebla y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.