El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de agosto

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, con precipitaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mondariz necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más intensas. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio ante la alta humedad, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y las lluvias puede hacer que la sensación térmica sea más elevada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, con una ligera posibilidad de que las lluvias continúen.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

Los periodos de lluvia escasa se alternarán con momentos de cielo cubierto, lo que significa que, aunque no se esperan tormentas intensas, la lluvia persistente puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre. La temperatura mínima de la noche rondará los 15 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, alta humedad y temperaturas moderadas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y la bruma.

Hoy, 29 de agosto de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con condiciones que se mantendrán durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana presentarán temperaturas alrededor de 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas siguientes.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. A lo largo de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la circulación en las carreteras.

El día de hoy, 29 de agosto de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-28T20:57:12.